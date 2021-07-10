До правоохоронців 9 липня звернулась жінка та заявила про зникнення своєї онуки на пляжі у Лазурному.
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Поліцейські шукали дівчинку
Правоохоронці прочісували берегову лінію курорту. Проте один з відпочивальників автокемпінгу побачив дівчинку та запитав, що вона робить. Дитина зізналась, що загубилась. Чоловік повідомив поліції.
Дитина пройшла берегом аж 7 кілометрів. Таким чином вона вийшла до сусіднього курорту в Приморському. Школярка розповіла, що збирала камінці та не помітила, як загубилась.
Що тепер з дівчинкою
За повідомленням поліції, з дівчинкою все добре. Її відвезли до бабусі. До речі, з жінкою провели профілактичну бесіду щодо догляду за дітьми.
Що відомо про схожі випадки
- На Миколаївщині 11 червня з подвір'я поблизу будинку зникла 2-річна дівчинка. Понад 300 правоохоронців та волонтерів усю ніч шукали дитину. У результаті дівчинку знайшли в полі, вона плакала.
- У травні в Молодіжному парку Харкова помітили дитину, яка кудись бігла. Виявилось, що дівчинка втекла від няні та дорослих.
- На Сумщині правоохоронці повернули додому 6-річного хлопчика, який опинився у понад 10 кілометрах від дому. Він випадково сів на автобус та виїхав зі свого села у Суми.