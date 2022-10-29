Спортивное мероприятие "Идея нации" в поддержку украинских воинов проходило на ВДНХ. Узнайте в материале 24 канала о самом главном с места происшествия.
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Программа и главная идея акции
Ассоциация семей защитников "Азовстали" сообщала, что посетители могли сделать куклу-мотанку на определенных локациях и принять участие в мастер-классе по брейк-дансу. В основной программе мероприятия также были доступны три вида спорта:
- бег на 5 км;
- стронгмен – выполнение упражнений с массивными снарядами;
- настольный теннис.
Спортивная акция в Киеве в поддержку украинских защитников: смотрите фото журналистки 24 канала Валентины Полищук
Люди пришли поддержать мероприятие
На акции было немало людей, в том числе украинские военные, находившиеся в российском плену. Для них было важно прийти на событие, чтобы засвидетельствовать свою солидарность с пленниками Кремля.
Для меня было важно прийти, чтобы поддержать любым способом находящихся там побратимов (в плену – 24 канал). Это мой долг,
– сказал освобожденный защитник Пашко Лев.
Кроме того, на мероприятие пришел Дмитрий, основатель общественной организации Alpha Self Defense, которая обучает тактической подготовке граждан Украины и военнослужащих. Он убежден, что наше государство – нее, однакокаждому "на своем фронте" нужно делать то, что он может. Например, посещать акции, которые укрепляют нашу нацию и сплачают украинцев вокруг идеи победы.
Кто выступал на акции
Поддержать мероприятие пришли украинские политики, в том числе спортсмен и нардеп – Жан Беленюк и Давид Арахамия. Кроме того, речь произнес советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Путин сказал, что пойдет нас освобождать, однако это неправильно. Это мы пойдем их освобождать, чтобы России в таком виде не было. Это очень дорогая миссия, но мы ее выполним, и потом пойдем играть в теннис и будем играть так, как иногда не играли,
– сказал Подоляк.
Украинские политики поддержали акцию: смотрите фото журналистки 24 канала Валентины Полищук
Напомним , также Михаил Подоляк комментировал "десатанизацию", которую якобы планировал проводить Путин. Он считает, что объявленная Кремлем "десантация" относится именно к России, а не к Украине.