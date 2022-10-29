Спортивний захід "Ідея нації" на підтримку українських воїнів відбувався на ВДНГ. Дізнавайтесь у матеріалі 24 каналу про найголовніше з місця події.

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Програма та головна ідея акції

Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомляла, що відвідувачі могли зробити ляльку-мотанку на певних локаціях та взяти участь в майстер-класі з брейк-дансу. В основній програмі заходу також були доступні три види спорту для:

біг на 5 кілометрів;

стронгмен – виконання вправ з масивними снарядами;

настільний теніс.

Зверніть увагу! Взяти участь можна було, зробивши благодійний внесок. Усі зібрані кошти у повному обсязі організатори перерахували у Фонд підтримки родин захисників "Азовсталі" на потреби проєкту "Нарешті ти вдома".

Спортивна акція в Києві на підтримку українських захисників: дивіться світлини журналістки 24 каналу Валентини Поліщук

Люди прийшли підтримати захід

На акції було чимало людей, серед них – українські військові, що перебували в російському полоні. Для них було важливо прийти на подію, аби засвідчити свою солідарність з бранцями Кремля.

Для мене було важливо прийти, аби підтримати будь-яким способом побратимів, які перебувають там (у полоні – 24 канал). Це мій обовязок,

– сказав звільнений захисник Пашко Лев.

Окрім того, на захід прийшов пан Дмитро, що є засновником громадської організації Alpha Self Defense, яка навчає тактичної підготовки громадян України та військовослужбовців. Він переконаний, що наша держава – незламна, однак потрібно кожному "на своєму фронті" робити те, що він може. Наприклад, відвідувати акції, які укріплюють нашу націю та гуртують українців навколо ідеї перемоги.

Хто виступав на акції

Підтримати захід прийшли українські політики, зокрема спортсмен і чинний нардеп – Жан Беленюк та Давид Арахамія. Окрім того, промову виголосив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Путін сказав, що піде нас звільняти, однак це неправильно. Це ми підемо їх звільняти, щоб Росії у такому вигляді не було. Це дуже дорога місія, але ми її виконаємо, та опісля підемо грати в теніс та будемо грати так, як інколи не грали,

– сказав Подоляк.

Українські політики підтримали акцію: дивіться світлини журналістки 24 каналу Валентини Поліщук

Нагадаємо, також Михайло Подоляк коментував "десатанізацію", яку начебто планував проводити Путін. Він вважає, що оголошена Кремлем "десатанізація" має стосунок саме до Росії, а не України.