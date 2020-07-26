Как прошли сутки на Донбассе: боевики 15 раз обстреливали украинские позиции
На Донбассе готовятся к режиму полного прекращения огня с 27 июля. Несмотря на это, за последние сутки пророссийские оккупанты обстреливали украинские позиции 15 раз.
Окупанти стріляли з гранатометів та мінометів
У більшості випадків окупанти стріляли з гранатометів та мінометів калібру 82 та 120 міліметрів, а також стрілецького озброєння. Про це повідомляють у пресслужбі штабу ООС у фейсбуці.
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Обстріли здійснювались поблизу:
- Кримського,
- Причепилівки,
- Попасної,
- Троїцької,
- Новозванівки,
- Новоолександрівки,
- Оріхового,
- Авдіївки,
- Невельського,
- Лебединського,
- Опитного,
- Водяного.
Виконуючи мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
З 27 липня – режим повного припинення вогню
Зазначимо, що на засіданні Тристоронньої контактної групи ухвалили рішення про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 00:00 27 липня 2020 року.