На Донбасі готуються до режиму повного припинення вогню з 27 липня. Незважаючи на це, за останню добу проросійські окупанти обстрілювали українські позиції 15 разів.

Окупанти стріляли з гранатометів та мінометів

У більшості випадків окупанти стріляли з гранатометів та мінометів калібру 82 та 120 міліметрів, а також стрілецького озброєння. Про це повідомляють у пресслужбі штабу ООС у фейсбуці.

До теми Контролери стежитимуть за українськими військовими після оголошення перемир'я

Обстріли здійснювались поблизу:

Кримського,

Причепилівки,

Попасної,

Троїцької,

Новозванівки,

Новоолександрівки,

Оріхового,

Авдіївки,

Невельського,

Лебединського,

Опитного,

Водяного.

Виконуючи мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

З 27 липня – режим повного припинення вогню

Зазначимо, що на засіданні Тристоронньої контактної групи ухвалили рішення про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 00:00 27 липня 2020 року.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу