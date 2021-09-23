Прошу написать отказ от госпитализации, – ведущий 24 канала обратился к антивакцинаторам

Журналист 24 канала Артем Овдиенко заявил, что разделяет возмущение антивакцинаторов принуждением к прививкам. Впрочем просит их вместе с отказом от вакцинации написать еще и отказ от госпитализации.

Мол, нечестно, что когда они заболеют, для лечения будут тратиться его налоги. Такое мнение ведущий выразил в своей авторской программе "Pro новости" на 24 канале.

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Самоизолируйтесь в лесу, чтобы остальных не заражать, – Овдиенко

Овдиенко считает неправильным, что он, вакцинированный гражданин, будет работать. Взамен противники вакцинации "будут отдыхать на больничном".

Ведь нечестно быть антивакцинатором, но потом звонить в скорую и требовать:

койко-место;

кислородный концентратор;

внимание высокопрофессиональных врачей и медсестер;

лечение, которое должны оплатить из своих налогов остальные вакцинированные украинцы.

Не хотите прививаться – это действительно ваше право. Но тогда, пожалуйста, самоизолируйтесь в лесу, чтобы остальных не заражать и напишите отказ от госпитализации,

– отметил журналист.

Овдиенко: В Украине все только начинается с COVID-19

Во всем мире третья волна коронавирусной инфекции уже идет на спад, а в Украине все только начинается. И именно из-за вакцинации. Ведь те страны, где привито уже более половины населения, не нуждаются в больничных койках. Вакцинированные люди хоть и заражаются, но болезнь на ногах переносят.

В то же время много украинцев не спешат вакцинироваться. Впрочем, когда заболевают, то требуют и госпитализации, и недешевого лечения, и кислорода и реанимации.

"Это сильно хитро – лелеять свои пещерные фобии о якобы вредности вакцины, а потом умолять врачей вас спасти и жаловаться всем, что вашей семье на лечение от ковида не хватает денег", – подытожил Овдиенко.

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