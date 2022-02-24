Прошу всех не паниковать, – генерал ВСУ Кривонос

Бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос просит украинцев не паниковать. Враг пытается расшатать ситуацию и довести все до истерии.

Сергей Кривонос уверяет, что ВСУ выполняют свой долг защиты страны.

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"Я прошу всех не паниковать, это самое главное. Каждый должен заниматься своим делом – те, кто печет хлеб, должны печь хлеб, кто воспитывает детей – пусть воспитывают детей, кто должен защищать Украину – ее защищают. И тогда мы будем сильной нацией", – сказал он.

Также он отметил необходимость подготовки тревожного рюкзака и проверить, где размещены ближайшие бомбоубежища.