Прошу всех не паниковать, – генерал ВСУ Кривонос
24 февраля 2022 , 08:51Читати новину українською
Бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос просит украинцев не паниковать. Враг пытается расшатать ситуацию и довести все до истерии.
Сергей Кривонос уверяет, что ВСУ выполняют свой долг защиты страны.
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"Я прошу всех не паниковать, это самое главное. Каждый должен заниматься своим делом – те, кто печет хлеб, должны печь хлеб, кто воспитывает детей – пусть воспитывают детей, кто должен защищать Украину – ее защищают. И тогда мы будем сильной нацией", – сказал он.
Также он отметил необходимость подготовки тревожного рюкзака и проверить, где размещены ближайшие бомбоубежища.