Сергій Кривонос запевняє, що ЗСУ виконують свій обов'язок захисту країни.

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"Я прошу всіх не панікувати, це найголовніше. Кожен має займатись своєю справою – ті, хто пече хліб, мають пекти хліб, хто виховує дітей – нехай виховують дітей, хто має захищати Україну – її захищають. І тоді ми будемо сильною нацією", – сказав він.

Також він наголосив на необхідності підготовки тривожного рюкзака та перевірити, де розміщені найближчі бомбосховища.