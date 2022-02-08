Ниикко заявил, мол, президенту Франции или кому-то другому следует пообещать, что Украина не станет членом НАТО. Политик считал, что без этого переговоры не будут иметь успеха.

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Политик стал оправдываться

Общественность вдребезги раскритиковал твит Ниикко. Наконец, политик удалил его и начал оправдываться.

Он утверждал, что уважает суверенитет Украины, а в посте использовал неудачные формулировки. Уверяет, будто на самом деле хотел сказать, что членство Украины в НАТО пока не является реалистичной перспективой.

Украина имеет полное право решать за себя... Всем известно, что Украина и НАТО будут решать вопрос о возможной заявке на членство, никто другой в этом не имеет права голоса,

– сказал Ниикко.

Обратите внимание! Финляндия пока не является членом НАТО. Хотя страна сотрудничает с Альянсом вне блока. Власти заявляют, что могут подать заявку, если захотят.

Похожие скандальные заявления

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер дерзко выступил против членства Украины в НАТО. Он считает, что расширение Альянса на восток с включением Украины еще долго не будет стоять на повестке дня.

Президент Хорватии Зоран Миланович тоже самоуверенно заявил, что для Украины "нет места в НАТО". Более того, он цинично назвал Революцию Достоинства "переворотом".

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