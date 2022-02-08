Ніікко заявив, мовляв, президенту Франції або комусь іншому слід пообіцяти, що Україна не стане членом НАТО. Політик вважав, що без цього перемовини не матимуть успіху.

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Політик став виправдовуватись

Громадськість вщент розкритикувала твіт Ніікко. Врешті, політик видалив його та почав виправдовуватись.

Він стверджував, що поважає суверенітет України, а в пості використав невдалі формулювання. Запевняє, начебто насправді хотів сказати, що членство України в НАТО поки не є реалістичною перспективою.

Україна має повне право вирішувати за себе… Усім відомо, що Україна й НАТО будуть вирішувати питання щодо можливої заявки на членство, ніхто інший у цьому не має права голосу,

– сказав Ніікко.

Зверніть увагу! Фінляндія поки не є членом НАТО. Хоча країна співпрацює з Альянсом поза блоком. Влада заявляє, що може подати заявку, якщо захоче.

Схожі скандальні заяви

Раніше прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер зухвало виступив проти членства України в НАТО. Він вважає, що розширення Альянсу на схід із включенням України ще довго не стоятиме на порядку денному.

Президент Хорватії Зоран Міланович теж самовпевнено заявив, що для України "немає місця в НАТО". Ба більше, він цинічно назвав Революцію Гідності "переворотом".

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