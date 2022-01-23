Просили на пожертвования: пьяные "послушники" монастыря опозорились в сети

В центре Черновцов заметили 2 пьяных мужчин, одетых в рясу священника. Они собирали "пожертвования" для монастыря.

"Послушников" монастыря сняли на видео местные жители. Кроме одежды у них была Библия, кропило для святой воды и ведро.

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"Послушники" в монастыре, которого не существует

Мужчины шагали по площади Соборности в Черновцах. Они едва держались на ногах. Когда горожане спросили их, откуда они и в какой церкви служат, то они сказали, что они "послушники" монастыря в Старой Жадовой – селе в Черновицкой области.

В селе Старая Жадова нет монастыря. Там расположен храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ, а также церковь Архистратига Михаила ПЦУ.

Также пьяные "послушники" начали говорить, что благословение им на это якобы дал настоятель монастыря "Иван Константинович". Относительно того, почему они под хмельком, герои видео затруднились ответить.

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Видео мгновенно распространилось в социальных сетях. Мнения людей отличаются. Одни считают подобные действия великим грехом и богохульством, а другие реагируют на проделку с юмором:

"Пьяницы, укравшие одежду священника и разделившие между собой. Не достойны того, чтобы приписывать их к какой-либо церкви";

"Видимо, отстали от "маланки", или потерялись";

"Мы все послушники. Просто каждый колядует как умеет";

"Люди без совести и к церкви не имеют никакого отношения".

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