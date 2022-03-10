Просим ускорения, – в Верховной Раде напомнили о скорейшем вступлении Украины в ЕС

Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе и попросил приступить к сокращенной процедуре присоединения. В Верховной Раде напомнили об ожидаемом вступлении.

В частности, о желаемом членстве в ЕС в очередной раз высказался первый заместитель председателя Верховной Рады. По словам Александра Корниенко, такой шанс выпадает не каждый день.

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Корниенко: Украина будет наверстывать любое отставание

Корниенко решительно отметил, что украинцы неоднократно доказывали, что борются за европейские ценности, а значит является неотъемлемой частью "европейского дома".

Мы точно являемся частью Евросоюза, мы доказали это де-факто. И просим вас, уважаемые коллеги, ускорения этого де-юре,

– сказал первый вице-спикер Рады.

Он напомнил, что вступление по сокращенной процедуре – не беспрецедентное решение. В истории Евросоюза был случай Восточной Германии, но там не летали бомбардировщики и не гибли люди.

"Украина сделала все возможное и невозможное для скорейшего присоединения к ЕС. Сейчас мяч на вашем поле, уважаемые европейские коллеги", – отметил Корниенко.

Обращение Александра Корниенко к Европе: смотрите видео

Замглавы Верховной Рады подчеркнул, что понимает, что в стране должны продолжать воплощать реформы и изменять законодательство. "То, что Украина может быстро наверстать любое отставание, можно увидеть на примере нашей армии", – добавил он.

Напомним, что именно 10 и 11 марта анонсировались как возможные даты, когда Евросоюз рассмотрит заявку на вступление Украины. В эти дни должен пройти неформальный саммит глав государств и правительств ЕС в Париже.

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