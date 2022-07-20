Просить помощи Ирана во время решающей фазы войны – полное позорище путина, – Пионтковский

путин ездил в Иран, чтобы выпросить беспилотники – этого не произойдет, ведь за день до визита кремлевского диктатора в министерстве иностранных дел Ирана официально сообщили, что беспилотников для России нет.

Об этом 24 каналу рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он также отметил, что последние три дня в информационном поле России была определенная эйфория по поводу иранских беспилотников, которые "могут бороться" с американскими системами HIMARS.

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"Они же даже не понимают, что говорят. путин 30 лет рассказывал, как он создал оружие, которому нет аналогов. Показывал нам мультики, как он разрушает Америку через Южный полюс", – говорит Пионтковский.

А оказалось, что у него нет элементарных вещей – беспилотников, которые он едет выпрашивать у "большого технологического государства" Ирана,

– добавляет публицист.

Беспилотники, кстати, он так и не получил, хотя это была одна из его главных задач. И не получит, об этом официально за день до визита заявили в иранском министерстве иностранных дел, добавил Андрей Пионтковский.

А теперь по пескам ходит и всем рассказывает, что "мы их и не просили", говорит публицист.

Детальнее о визите путина в Иран в разговоре с Андреем Пионтковским: смотрите видео

Зачем путину визит в Иран

Мировая изоляция диктатора дается в знаки, поэтому количество зарубежных визитов у него существенно уменьшилось. Однако поездка путина в Иран причастна к теме войны в Украине – диктатор хочет купить иранские беспилотники для того, чтобы использовать их против нашей страны.

Власти Ирана заявляют, что не будут продавать беспилотники россии, однако советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у США есть данные о том, что Тегеран готовится продать несколько сотен беспилотников.