22:41
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Прославление Путина и "георгиевские ленты": в Одессе прошла акция "Бессмертный полк"

2819 Читати новину українською

В среду, 9 мая, в Одессе на Аллее Славы состоялась акция "Бессмертный полк", около тысячи участников которой держали в руках одесские флаги и портреты участников Второй мировой войны. Не обошлось без провокаций, поэтому полиции пришлось задержать нескольких людей.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что среди портретов, которые держали в руках участники акции, были даже изображения Григория Кваснюка – скандально известного пророссийского телеведущего, который умер в 2017 году.

Читайте также: Парад в оккупированном Донецке 9 мая: на улицы вывели военную технику

Некоторые участники акции скандировали "Донбасс, мы с тобой", "Одесса – город-герой", "Одесса – русский город" и даже "Слава президенту Путину". Так, одного из тех людей, которые выкрикивали такие провокационные фразы, задержала полиция.

Всего во время акции правоохранители задержали 5 человек: 2 – за хулиганство (в том числе за выкрики про Путина и Донбасс), 2 – за запрещенные в Украине "георгиевские ленты", еще 1 задержанным человеком оказался активист патриотической организации, который применил против оппонента газовый баллончик. Всех задержанных доставили в Приморский отдел полиции.

Смотрите видео из Одессы 9 мая, где люди прославляли Путина:

Отметим, что в Одессе на площади 10 Апреля правоохранители остановили автомобиль BMW с советским флагом и надписью "На Берлин!".

Читайте также: Во Львове мужчина пришел на торжества 9 мая в футболке с надписью "СССР"

Так, авто с нарисованным танком Т-34, а также "георгиевской лентой" некоторое время ездило по упомянутой площади, где проходили мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы над нацизмом.

Автомобиль имел одесскую регистрацию и номерной знак PATRON. На авто обратили внимание полицейские и после непродолжительного преследования остановили. Владельца доставили в отдел полиции для разбирательства.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Полиция Новости Одессы Фотоновости День Победы 9 мая
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук