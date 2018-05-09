Прославление Путина и "георгиевские ленты": в Одессе прошла акция "Бессмертный полк"

В среду, 9 мая, в Одессе на Аллее Славы состоялась акция "Бессмертный полк", около тысячи участников которой держали в руках одесские флаги и портреты участников Второй мировой войны. Не обошлось без провокаций, поэтому полиции пришлось задержать нескольких людей.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что среди портретов, которые держали в руках участники акции, были даже изображения Григория Кваснюка – скандально известного пророссийского телеведущего, который умер в 2017 году.

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Некоторые участники акции скандировали "Донбасс, мы с тобой", "Одесса – город-герой", "Одесса – русский город" и даже "Слава президенту Путину". Так, одного из тех людей, которые выкрикивали такие провокационные фразы, задержала полиция.

Всего во время акции правоохранители задержали 5 человек: 2 – за хулиганство (в том числе за выкрики про Путина и Донбасс), 2 – за запрещенные в Украине "георгиевские ленты", еще 1 задержанным человеком оказался активист патриотической организации, который применил против оппонента газовый баллончик. Всех задержанных доставили в Приморский отдел полиции.

Смотрите видео из Одессы 9 мая, где люди прославляли Путина:

Отметим, что в Одессе на площади 10 Апреля правоохранители остановили автомобиль BMW с советским флагом и надписью "На Берлин!".

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Так, авто с нарисованным танком Т-34, а также "георгиевской лентой" некоторое время ездило по упомянутой площади, где проходили мероприятия, посвященные 73-й годовщине победы над нацизмом.

Автомобиль имел одесскую регистрацию и номерной знак PATRON. На авто обратили внимание полицейские и после непродолжительного преследования остановили. Владельца доставили в отдел полиции для разбирательства.