СБУ изъяла диски с записями камер скрытой съемки команды Bihus․Info

Накануне стало известно, что за командой Bihus.Info велось тайное следование и прослушивание. 17 января поступила информация, что СБУ изъяла диски с записями камер тайной съемки.

Об этом рассказали журналисты издания. Они отметили, что представители СБУ прибыли в загородный комплекс, в котором велась незаконная съемка членов их команды. Они проводили там обыски.

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Удалили записи с камер наблюдения

Собственно, во время проведения обысков сотрудники СБУ изъяли жесткие диски, на которых содержались записи камер видеонаблюдения.

Журналисты отмечают, что, когда они прибыли на место, уже завершили следственные действия с носителями видео. Также жесткие диски и регистратор изъяли. Представитель СБУ добавил, что нет возможности дать сделать копии. По его словам, жесткие диски "уже извлечены и упакованы в сейф-пакет". В то же время дал рекомендацию на следующий день обратиться в СБУ за копией.

В команде отмечают, что обыск проводился в рамках открытого 17 января уголовного производства. Это касается публикации скрытой съемки и телефонного прослушивания членов команды Bihus.Info.

Журналисты отмечают, что представители их медиа – не пострадавшие в этом уголовном производстве. Более того, СБУ открывала его по собственной инициативе. В то же время представители редакции уже обращались в Национальную полицию с заявлениями об открытии уголовного производства по другим статьям. Правда, пока Нацполиция зарегистрировать свое производство не успел.

Что известно о прослушивании Bihus.Info