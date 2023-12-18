Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны. Андрей Юсов отметил, что, прежде всего, речь идет о СБУ, передает 24 Канал.

Обратите внимание Это помещение я должен был использовать сегодня, – Залужный о найденной "прослушке"

Враг пытается получить информацию разнообразным способом

Конечно, это резонансное событие и контрразведывательные органы, Служба безопасности Украины, прежде всего, должны разобраться и установить истину в этой ситуации. Продолжается война, и враг пытается разнообразным образом получить информацию, изучить наши планы,
– подчеркнул Юсов.

Добавил, что подобные инструменты всегда дешевле и часто экономят огромное количество ресурсов, в частности, на поле боя.

"Поэтому, да, надо быть внимательными и внимательными всему украинскому обществу. Ждем результатов расследования", – сказал представитель ГУР.

Важно Мобилизация, "прослушка", контрнаступление: Залужный сделал ряд громких заявлений

Что известно о "прослушке" у Залужного

  • Вечером 17 декабря СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в кабинете Главнокомандующего обнаружили устройство для прослушивания.
  • Позже в СБУ сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту обнаружения технического устройства. Также отметили, что технику нашли не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое в будущем Главнокомандующий мог использовать для работы.
  • Предварительно обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Его отправят на экспертизу.
  • В Генштабе отметили, что "прослушку" обнаружили во время плановой проверки помещений.
  • Сам генерал в комментарии журналистам рассказал, что должен был использовать это помещение утром 18 декабря. Он добавил, что оно не было его постоянным местом пребывания.