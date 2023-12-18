Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони. Андрій Юсов зазначив, що перш за все, йдеться про СБУ, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Це приміщення я мав використовувати сьогодні, – Залужний про знайдену "прослушку"

Ворог намагається отримати інформацію у різноманітний спосіб

Звичайно, це резонансна подія і контррозвідувальні органи, Служба безпеки України насамперед, мають розібратися і встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани,

– підкреслив Юсов.

Додав, що подібні інструменти завжди дешевші й часто економлять величезну кількість ресурсів, зокрема, на полі бою.

"Тому, так, треба бути уважними й пильними всьому українському суспільству. Чекаємо на результати розслідування", – наголосив представник ГУР.

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Що відомо про "прослушку" в Залужного