О потере врага сообщили источники Defense Express, отметив, что корабль был поврежден во время перехода по внутренним водам (Волго-Донской канал) из Каспийского к Азовому морю.

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Что известно о повреждении вражеского корабля

Буксир, перемещавший сторожевой корабль, повредил элементы винто-рулевой группы. Следовательно, из строя выведена левая линия валов. Кроме того, изогнута лопасть левого винта.

Специалисты отмечают, что быстро восстановить корабль не получится. В первую очередь из-за отсутствия в стране запчастей, необходимых для проведения ремонтных работ.

Напомним. По состоянию на 21 апреля корабль находился в порту Азов в Ростовской области. В строй его ввели только 30 ноября 2021 года, то есть он вышел из строя, прослужив менее 5 месяцев.

Ранее, 13 апреля, появилось сообщение о пожаре на крейсере "Москва". Черноморский флот вражеской армии остался без крейсеров.

Кстати – потери россиян по состоянию на 24 апреля: смотрите видео