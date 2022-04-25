Про втрату ворога повідомили джерела Defense Express, зазначивши, що корабель було пошкоджено під час переходу внутрішніми водами (Волго-Донський канал) з Каспійського до Азовського моря.
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Що відомо про пошкодження ворожого корабля
Буксир, який переміщував сторожовий корабель, пошкодив елементи гвинто-рульової групи. Відтак з ладу виведено ліву лінію валів. Крім того, зігнуто лопать лівого гвинта.
Фахівці зазначають, що швидко відновити корабель не вдасться. Насамперед через відсутність в країні запчастин, які необхідні для проведення ремонтних робіт.
Раніше, 13 квітня, з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва". Наразі Чорноморський флот ворожої армії залишився без крейсерів.
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