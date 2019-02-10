Проснись: в Сербии снова протестуют против президента и правительства – фото и видео

На улицы сербского города Белграда тысячи людей вышли на протест, чтобы снова выразить свое недовольство правлением президента Александра Вучича и правительства во главе с его Прогрессивной партией.

Протестующие призвали Вучича подать в отставку. Они заявляли о политическом давлении, насилии и угрозах свободе СМИ, пишет Balkan Insight.

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В Белграде участники акции прошли маршем возле президентских и парламентских зданий, а также сербской общественной телекомпании RTS.

Митингующие несли плакаты с надписями: "Проснись", "Восстание", "Это – начало" и "Я – не дурак".

Thousands of people are now marching through Belgrade for tonight’s #1od5miliona anti-govt protest.



They're demanding the resignation of President Vucic and voicing anger at declining human rights, political pressures, threats to media freedom. pic.twitter.com/tXZttt6BOp — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 9, 2019

Во многих других городах люди также освещают местные проблемы, обвиняя политику правящей Прогрессивной партии. Подобный марш был проведен также в Косово, на этот раз в этническом сербском городе Грачаница в центральной части Косово.

Когда начались массовые протесты в Сербии?

Массовые протесты в Белграде начались 8 декабря после жестокого избиения 23 ноября 2018 года людьми в черных рубашках на юге Сербии в городе Крушевац оппозиционера Борко Стефановича, лидера Левой партии. Политику нанесли удары железным прутом, в результате чего он получил тяжелые травмы. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников освобождены из-под стражи в связи с недостатком улик. Вучич осудил этот инцидент, но оппозиция обвиняет его в том, что риторика президента и шельмование критиков и оппозиционеров создали в стране обстановку нетерпимости. Также они утверждают, что к избиению причастна правящая Сербская прогрессивная партия.