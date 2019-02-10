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      Прокинься: у Сербії знову протестують проти президента і уряду – фото і відео

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      У Сербії знову протестують проти президента і уряду
      У Сербії знову протестують проти президента і уряду / Фото з відкритих джерел

      На вулиці сербського міста Белграда тисячі людей вийшли на протест, аби знову висловити своє невдоволення правлінням президента Александра Вучича і уряду на чолі з його Прогресивної партією.

      Протестуючі закликали Вучича подати у відставку. Вони заявляли про політичний тиск, насильство і загрози свободі ЗМІ, пише Balkan Insight.

      Читайте також: Масові протести у Сербії: президента Вучича звинувачують у авторитаризмі

      У Белграді учасники акції пройшли маршем біля президентських і парламентських будівель, а також біля сербської громадської телекомпанії RTS.

      Мітингувальники несли плакати з написами: "Прокинься", "Повстання", "Це –початок" і "Я – не дурний".

      У багатьох інших містах люди також висвітлюють місцеві проблеми, звинувачуючи політику правлячої Прогресивної партії. Подібний марш було проведено також у Косово, на цей раз в етнічному сербському місті Грачаніца в центральній частині Косово.

      Коли розпочалися масові протести у Сербії?Масові протести у Белграді почались 8 грудня після жорстокого побиття 23 листопада 2018 року людьми в чорних сорочках на півдні Сербії в місті Крушевац опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії. Політику завдали ударів залізним прутом, внаслідок чого він дістав тяжкі травми. Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят звільнені з-під варти у зв'язку з браком доказів. Вучич засудив цей інцидент, але опозиція звинувачує його в тому, що риторика президента і шельмування критиків і опозиціонерів створили в країні обстановку нетерпимості. Також вони стверджують, що до побиття причетна правляча Сербська прогресивна партія.

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      Теги: Новини політики Протести Сербія Європа
      Джерело: 24 Канал
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