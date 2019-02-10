Прокинься: у Сербії знову протестують проти президента і уряду – фото і відео

На вулиці сербського міста Белграда тисячі людей вийшли на протест, аби знову висловити своє невдоволення правлінням президента Александра Вучича і уряду на чолі з його Прогресивної партією.

Протестуючі закликали Вучича подати у відставку. Вони заявляли про політичний тиск, насильство і загрози свободі ЗМІ, пише Balkan Insight.

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У Белграді учасники акції пройшли маршем біля президентських і парламентських будівель, а також біля сербської громадської телекомпанії RTS.

Мітингувальники несли плакати з написами: "Прокинься", "Повстання", "Це –початок" і "Я – не дурний".

Thousands of people are now marching through Belgrade for tonight’s #1od5miliona anti-govt protest.



They're demanding the resignation of President Vucic and voicing anger at declining human rights, political pressures, threats to media freedom. pic.twitter.com/tXZttt6BOp — Balkan Insight (@BalkanInsight) February 9, 2019

У багатьох інших містах люди також висвітлюють місцеві проблеми, звинувачуючи політику правлячої Прогресивної партії. Подібний марш було проведено також у Косово, на цей раз в етнічному сербському місті Грачаніца в центральній частині Косово.

Коли розпочалися масові протести у Сербії?Масові протести у Белграді почались 8 грудня після жорстокого побиття 23 листопада 2018 року людьми в чорних сорочках на півдні Сербії в місті Крушевац опозиціонера Борко Стефановича, лідера Лівої партії. Політику завдали ударів залізним прутом, внаслідок чого він дістав тяжкі травми. Підозрювані в нападі були незабаром затримані, але незадовго до новорічних свят звільнені з-під варти у зв'язку з браком доказів. Вучич засудив цей інцидент, але опозиція звинувачує його в тому, що риторика президента і шельмування критиків і опозиціонерів створили в країні обстановку нетерпимості. Також вони стверджують, що до побиття причетна правляча Сербська прогресивна партія.