Простите меня, украинцы, что я имею отношение к этой стране, – россиянин Эйдман

Россиянин Игорь Эйдман выразил свое сожаление по поводу вторжения его страны в наше государство. Мол, не может никакими словами объяснить эту боль, горе и стыд.

Эйдман живет в Берлине, его взгляды в оппозиции к главе Кремля Владимиру Путину, который напал на Украину. Эйдман попросил прощения у украинцев, что имеет отношение к стране-агрессору.

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Во главе этой страны сумасшедший маньяк-убийца. Простите, что мы, противники путинского режима, не смогли его сдержать. Сегодня началась открытая война путинской России с цивилизованным миром, по сути, Третья мировая война. Коснется всех нас, где бы мы не жили. Маньяк Путин, конечно, в Украине не остановится,

– сказал россиянин.

Он подчеркнул, что до конца не верил, что это может произойти. Украинцев призвал отразить наступление и выстоять, потому что от нашего мужества зависит судьба всего мира.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!