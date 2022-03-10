Просто чудовища, – Зеленский о сознательном создании оккупантами гуманитарной катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 10 марта рассказал, почему оккупанты блокируют Мариуполь, Волноваху и другие города и не позволяют оказать помощь людям.

"Сердце разрывается от того, что оккупанты сделали с нашими городами и с людьми, нуждающимися в срочной помощи. Российские войска уже создали гуманитарную катастрофу в Украине", – сказал Зеленский.

В тему Удалось спасти более 60 тысяч наших граждан, – Зеленский о гуманитарных коридорах

Но, по его словам, это для оккупантов только часть плана, передает 24 канал. Они хотят унизить наших людей, чтобы они на коленях брали хлеб и воду из рук оккупантов, чтобы украинцы смогли спасти жизнь только поехав на оккупированную территорию или в Россию.

Из-за таких издевательств они хотят дать своим пропагандистским каналам новый материал. Это только для этого. Просто чудовища,

– сказал Владимир Зеленский.

Тем не менее президент заверил, что Украина сегодня снова обеспечивает гуманитарные коридоры для наших городов. Автобусы уже отправились, грузовики в пути – с едой, водой и медикаментами. Речь идет о Мариуполе, Волновахе, Изюме, Сумах и городах и городках Киевской области – Буче, Бородянке, Ирпене и Гостомеле.

Утреннее обращение Владимира Зеленского 10 марта: смотрите видео