"Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами та з людьми, які потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу в Україні", – сказав Зеленський.

До теми Вдалося врятувати понад 60 тисяч наших громадян, – Зеленський про гуманітарні коридори

Але, за його словами, це для окупантів – лише частина плану, передає 24 канал. Вони хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб та воду з рук окупантів, щоб українці змогли врятувати життя лише поїхавши на окуповану територію або в Росію.

Через такі знущання вони хочуть дати своїм пропагандиським каналам новий матеріал. Це тільки для цього. Просто потвори,

– сказав Володимир Зеленський.

Проте президент запевнив, що Україна сьогодні знову забезпечує гуманітарні коридори для наших міст. Автобуси вже вирушили, вантажівки в дорозі – з їжею, водою та медикаментами. Мова йде про Маріуполь, Волноваху, Ізюм, Суми та міста і містечка Київської області – Буча, Бородянка, Ірпінь та Гостомель.

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