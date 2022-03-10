Вони блокують Маріуполь, Волноваху та інші міста, щоб принизити українців і вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів.
До теми Володимир Зеленський звернувся до українців у 15-ий день війни
Вони дають змогу нормально евакуюватися лише в бік окупованих територій або в Росію. Але українці сильні духом і тримаються. І, попри цинічні вчинки окупантів, цивільних людей вдається евакуйовувати принаймні з гарячих точок.
Вчора щогодини надходила оновлена інформація про людей, яких вдалося вивезти на вільну територію України. Загалом за вчорашню добу (плюс ще тих, хто не встиг до ночі й продовжив евакуацію вранці) вдалося врятувати більше 60 тисяч наших громадян,
– заявив Зеленський.
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