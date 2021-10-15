Просто не поставил апостроф: австралийцу грозит до 200 тысяч штрафа за ошибку в посте

На австралийского агента по недвижимости подали в суд за клевету. Все из-за того, что мужчина забыл поставить апостроф в одном из слов в фейсбук-посте.

Инцидент произошел еще в 2020 году. Энтони Задравич обвинил своего работодателя в том, что он не выплатил пенсионные начисления.

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Задравич хотел пристыдить своего работодателя

Ошибка Задравича была в том что он вместо слова "работник" употребил слово "работники" (employees). Поэтому сложилось впечатление, что Стюарт Ган не выплатил начисления всем сотрудникам.

Стюарт Ган продает дома в Перл-Бич за несколько миллионов долларов, но не способен заплатить своим работникам за выслугу лет. Позор тебе, Стюарт!

– написал агент.

Пост Задравич удалил через 12 часов. Однако половины суток хватило на то, чтобы Ган увидел пост и подал в суд.

Суд приступил к рассмотрению дела в октябре 2021

Служители Фемиды добрались до рассмотрения дела только в октябре 2021 года. Пока в суде считают, что из-за сообщения Задравича люди могли сделать выводы о "систематическом поведении Стюарта Гана". Если судьи встанут на сторону работодателя, то Задравич вместо получения ожидаемых пенсионных выплат будет вынужден уплатить от 160 до 250 тысяч долларов.

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Австралийцы нередко подают в суд из-за сообщений в соцсетях

Отметим, что это не впервые австралийцы выигрывают судебные иски за нелепые сообщения в соцсетях. Так ветеринарная клиника из Брисбена получила 25 тысяч долларов за то, что ее клиент писал гневные посты в фейсбуке.

Еще 15 тысяч долларов получила медсестра, которую в одном из комментариев обвинили в алкогольной зависимости.