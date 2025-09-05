Но возраст – не приговор. Обрести смысл жизни украинцам заново помогают в пространствах социальной адаптации. 42 такие уже обустроили в семи областях – Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черновицкой и Черниговской. Как они функционируют – рассказывает 24 Канал.

Что такое услуга социальной адаптации и как ее получить?

В пространствах, которые действуют при поддержке Программы развития ООН, Европейского Союза, правительств Канады и Швеции, оказывают комплексную поддержку с учетом потребностей каждого и каждой.

Например, 77-летняя Светлана Щербина из города Ромны Сумской области поет в хоре и трижды в неделю занимается скандинавской ходьбой со своей новой подругой из центра соцадаптации. А 68-летняя Людмила Белан из Коропа на Черниговщине учится пользоваться компьютером и телефоном.

77-летняя Светлана Щербина (впереди) занимается скандинавской ходьбой / Фото Константина Черничкина, Reporters и ПРООН в Украине

Ана Лукатела, руководитель по региональному восстановлению ПРООН в Украине, рассказывает, что услуги поддержки предоставляют разным людям с разным опытом и возрастом.

Услуга предоставляется на базе пространств социальной адаптации и призвана поддержать людей, помогая им найти опору в сложных жизненных обстоятельствах, независимо от их возраста, статуса или жизненного опыта,

– объясняет Лукатела.

В пространствах соцадаптации помогают приспособиться к новым реалиям не только людям старшего возраста, но и людям с инвалидностью, ветеранам, вынужденным переселенцам и другим уязвимым группам. Одно из основных направлений поддержки – психологическая помощь. Например, можно посетить индивидуальную или групповую консультацию, сеанс арт-терапии или пройти тренинг по эмоциональному саморегулированию. Также в пространствах обучают цифровой и финансовой грамотности, проводят адаптационные мероприятия и культурно-образовательные события.

В пространстве соцадаптации в Хотине люди старшего возраста осваивают различные занятия – от игры на фортепиано до компьютерной грамотности / Фото Екатерины Сиенко, ПРООН в Украине

Мастер-классы, кружки и творческие встречи помогают посетителям и посетительницам попробовать необычные для себя занятия и найти новое хобби. Среди огромного перечня – игра в шахматы, пение в хоре, посещение кинозала и занятия по скандинавской ходьбе.

В основе работы пространств лежит важная социально-психологическая услуга "Университет третьего возраста".

Это безопасная и поддерживающая среда для развития, самореализации и социализации людей старшего возраста. Инициатива способствует их активному участию в жизни общества, поддерживает эмоциональное благополучие и формирует навыки, необходимые для самостоятельной и достойной жизни,

– добавляет Лукатела.

Чтобы получить услугу социальной адаптации, стоит обратиться в орган социальной защиты по месту жительства. Подать заявку можно как онлайн через Электронный кабинет социальных услуг с использованием электронной подписи, так и вживую, обратившись лично.

В основе работы пространств лежит важная социально-психологическая услуга "Университет третьего возраста" / Фото Екатерины Сиенко, ПРООН в Украине

Люди, которые не имеют доступа к интернету или электронной подписи, могут подать заявление также через мобильные социальные службы: социальные работники выезжают в отдаленные населенные пункты и оказывают помощь в оформлении документов непосредственно на месте.

Выйти из дома и почувствовать желание жить: как помогают пространства соцадаптации?

После смерти мужа, с которым прожила 43 года, у Людмилы Белан была глубокая депрессия. Два года она избегала общения и почти не выходила из квартиры. Давняя подруга привела ее в местный Университет третьего возраста.

Уже на первом занятии Людмила почувствовала радость живого общения и впоследствии нашла друзей. Сегодня она осваивает новое хобби – компьютерную грамотность, а каждый вторник посещает спортивные занятия.

С начала полномасштабной войны услуги социальной адаптации, поддержанные ПРООН и партнерами, охватили более 6 000 семей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Мы видим, как люди, которые еще вчера чувствовали себя одинокими, сегодня снова строят планы, общаются, открывают для себя новое,

– говорит Лукатела.

68-летняя Людмила Белан / Фото Константина Черничкина, Reporters и ПРООН в Украине

К примеру, Владимир Осипчук из Михайло-Коцюбинского, что на Черниговщине, стал не только постоянным посетителем пространства, но и настоящим двигателем изменений в обществе. Бывший врач на пенсии ежедневно занимается скандинавской ходьбой и привлекает к ней всех желающих. Именно благодаря его инициативе в местном Университете третьего возраста открыли факультет здорового образа жизни, где единомышленники вдохновляют друг друга оставаться активными, энергичными и не терять жажду жизни.

У Евгения Кармалыги с рождения церебральный паралич и первая группа инвалидности. На четвертом десятке жизни он начал посещать пространство социальной адаптации в Нежине на Черниговщине. Благодаря этому в течение двух лет его дни наполнены занятиями в тренажерном зале и массажами. О пространстве мужчина узнал случайно. И хотя идти на костылях сюда непросто, Евгений как минимум раз в неделю преодолевает маршрут самостоятельно.

Мужчина хорошо владеет компьютером и охотно делится знаниями с другими посетителями и посетительницами. Говорит, что больше всего ценит здесь не только заботу, но и ощущение, что он нужен.

Светлана Щербина в пространстве соцадаптации нашла новых друзей / Фото Константина Черничкина, Reporters и ПРООН в Украине

Как заключает Ана Лукатела, именно люди старшего возраста часто сталкиваются с изоляцией, потерей активности, психологическим истощением и нехваткой поддержки в период изменений. Для многих из них полномасштабная война стала не только внешним потрясением, но и личным адаптационным кризисом. Поэтому пространства соцадаптации направлены на то, чтобы помочь украинцам все это преодолеть и найти смысл жизни.