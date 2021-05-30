Протасевича перевели в СИЗО КГБ: учреждение для лиц, которые "угрожают нацбезопасности"

Романа Протасевича перевели в СИЗО КГБ, где находится его девушка София Сапега. Родителям оппозиционного блогера удалось отправить ему первую передачу.

До этого в течение около 5 дней Роман Протасевич находился в СИЗО №1. О его переводе следователи не сообщили никому: ни родным, ни даже адвокату.

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Родители до конца не знали, где их сын

Семья Протасевича узнала, что их сын находится в минском СИЗО КГБ в пятницу, 28 мая. Сестре Романа удалось передать в изолятор передачу.

Мы до конца не знали, где он находится, пока дочь не передала посылку. А раз ее взяли, понятно, где. Она передала то, что там разрешено – предметы личной гигиены ...

– рассказал отец Романа Дмитрий Протасевич.

Дмитрий рассказывает: сын просил через адвоката книгу, но ее не разрешили передать. Все потому, что печатная продукция запрещена. По словам отца, Роман попросил родителей писать ему письма. "Не факт, что письмо дойдет", – сказал Протасевич.

О переводе в другое СИЗО никому не сказали

Адвокат Инесса Оленская искала Протасевича два дня. 25 мая в СИЗО №1 ей сначала выписали пропуск, но потом его отменили. Объяснили это тем, что Романа Протасевича там нет.

Вероятно, именно тогда его и перевели в СИЗО КГБ. Однако никто, кроме следователей, об этом не узнал.

В СИЗО КГБ ранее была доставлена ​​девушка Романа Протасевича София Сапега, которую также "сняли" с самолета 23 мая.

Что известно об этом СИЗО?

СИЗО КГБ Беларуси (другие названия – "Внутренняя тюрьма КГБ" и "Американка") – следственный изолятор во внутреннем дворе здания КГБ Беларуси в Минске. Предназначен для содержания лиц, чья деятельность угрожает национальной безопасности Республики Беларусь.

Данные из СИЗО КГБ Беларуси (другие названия – "Внутренняя тюрьма КГБ" и "Американка") – следственный изолятор во внутреннем дворе здания КГБ Беларуси в Минске. Предназначен для содержания лиц, чья деятельность угрожает национальной безопасности Республики Беларусь.Данные из Википедии

Протасевич в СИЗО: главное

Протасевича нагло сняли с самолета Ryanair в Минске 23 мая и задержали.

На следующий день после задержания МВД обнародовало видео с Протасевичем. Он рассказал, что находится в СИЗО №1 в Минске.

По его словам, он чувствует себя хорошо и к нему нормально относятся.

Впрочем, в соцсетях обратили внимание на его нервозность и вероятные следы побоев.

Адвоката Протасевича Инессу Оленскую не пускали к задержанному 4 дня. Впервые она встретилась с Романом 27 мая, однако из-за подписки о неразглашении она отказалась рассказывать подробности встречи.

Видео с Протасевичем, которое обнародовало МВД Беларуси