Заказнику "Протасов Яр" присвоили имя Романа Ратушного: в Киевсовете все проголосовали "За"

Киевский городской совет 23 ноября проголосовал за важное решение. Оно предполагает присвоение заказнику "Протасов Яр" имени украинского защитника и активиста Романа Ратушного.

Это подтвердила депутат Киевсовета Ксения Семенова в комментарии hromadske. Также на странице организации "Защитим Протасов Яр" появилось сообщение. В нем говорится, что за соответствующее решение было отдано 76 голосов, а против не голосовал никто.

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Все еще продолжаются споры о статусе "Протасового Яра"

Спасибо киевским городским властям за это решение. Он давно назрел. Будем бороться дальше за то, чтобы "Протасов Яр" еще долго напоминал следующим поколениям киевлян о Романе,

– говорится в сообщении организации.

В то же время в нем отметили, что все еще продолжаются споры по поводу статуса "Протасового Яра" как заказника.

Роман Ратушный при жизни боролся против застройки "Протасового Яра". Он был общественным активистом, который с самого начала полномасштабного вторжения пошел защищать родную страну. К сожалению, Роман отдал свою жизнь 9 июня 2022 года под Изюмом.

Роман Ратушный возглавлял инициативу "Защитим Протасов Яр". После его смерти общественная организация продолжает вести свою деятельность.

Отметим, что мэр Виталий Кличко во время прощания с активистом Романом Ратушным пообещал оставить "Протасов Яр" зеленой зоной в память о защитнике.

Что известно о Романе Ратушном