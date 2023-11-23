Заказнику "Протасов Яр" присвоили имя Романа Ратушного: в Киевсовете все проголосовали "За"
Источник:hromadske
Киевский городской совет 23 ноября проголосовал за важное решение. Оно предполагает присвоение заказнику "Протасов Яр" имени украинского защитника и активиста Романа Ратушного.
Это подтвердила депутат Киевсовета Ксения Семенова в комментарии hromadske. Также на странице организации "Защитим Протасов Яр" появилось сообщение. В нем говорится, что за соответствующее решение было отдано 76 голосов, а против не голосовал никто.
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Все еще продолжаются споры о статусе "Протасового Яра"
Спасибо киевским городским властям за это решение. Он давно назрел. Будем бороться дальше за то, чтобы "Протасов Яр" еще долго напоминал следующим поколениям киевлян о Романе,
– говорится в сообщении организации.
В то же время в нем отметили, что все еще продолжаются споры по поводу статуса "Протасового Яра" как заказника.
Роман Ратушный при жизни боролся против застройки "Протасового Яра". Он был общественным активистом, который с самого начала полномасштабного вторжения пошел защищать родную страну. К сожалению, Роман отдал свою жизнь 9 июня 2022 года под Изюмом.
Роман Ратушный возглавлял инициативу "Защитим Протасов Яр". После его смерти общественная организация продолжает вести свою деятельность.
Отметим, что мэр Виталий Кличко во время прощания с активистом Романом Ратушным пообещал оставить "Протасов Яр" зеленой зоной в память о защитнике.
Что известно о Романе Ратушном
- Он был одним из студентов, которого на Майдане в 2013 году избили силовики. Он – сын известной писательницы Светланы Поваляевой.
- Роман Ратушный был общественным активистом, который занимался вопросами сохранения урочища "Протасов Яр" в Киеве. Он и основал ОО "Защитим Протасов Яр".
- Собственно, эта организация вела борьбу против застройки парковой зоны в Киеве многоэтажками. КГГА в 2020 году благодаря активистам вернула "Протасовому Яру" статус зеленой зоны. А уже в октябре 2020 разрешение на застройку в нем суд назвал неправомерным.
- Во время полномасштабного вторжения Роман Раштуный стал воином-добровольцем, разведчиком 93 отдельной механизированной бригады "Холодный овраг".
- Заметим, что ОО "Защитим Протасов Яр" в память о Романе Рашутном начала фестиваль "Протасов Яр". Он продолжался в столице с мая по сентябрь 2023 года. А его лозунгом стали слова Романа: "Никогда ничего не бойтесь".