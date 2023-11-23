Це підтвердила депутатка Київради Ксенія Семенова у коментарі hromadske. Також на сторінці організації "Захистимо Протасів Яр" з'явився допис. У ньому йдеться, що за відповідне рішення віддали 76 голосів, а проти не голосував ніхто.

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Все ще тривають суперечки щодо статусу "Протасового Яру"

Дякуємо київській міській владі за це рішення. Воно давно назріло. Будемо боротись далі за те, щоб "Протасів Яр" ще довго нагадував наступним поколінням киян про Романа,

– йдеться в повідомленні організації.

Водночас у ньому зазначили, що все ще тривають суперечки щодо статусу "Протасового Яру" як заказника.

Роман Ратушний за життя боровся проти забудови "Протасового Яру". Він був громадським активістом, котрий від початку повномасштабного вторгнення пішов боронити рідну країну. На жаль, Роман віддав своє життя 9 червня 2022 року під Ізюмом.

Роман Ратушний очолював ініціативу "Захистимо Протасія Яр". Після його загибелі громадська організація продовжує вести свою діяльність.

Зауважимо, що міський голова Віталій Кличко під час прощання з активістом Романом Ратушним пообіцяв залишити "Протасів Яр" зеленою зоною у пам'ять про захисника.

Що відомо про Романа Ратушного