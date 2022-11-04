Сапоги вместо 300 тысяч: чем закончился протест "мобиков" из Чувашии

В Чувашии в начале ноября произошло невозможное – российские мобилизованные вышли на протест. Однако, конечно, долго их не хватило. Теперь уже никто не протестует.

О протестах в учебном центре в Чувашии сообщили 2 ноября. Мобилизированные отказывались участвовать в войне, потому что им не дали обещанную выплату, сообщает 24 канал.

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Почему протестовали мобилизованные

Сначала россияне распинались о "долге родины" и ответе на зов Владимира Путина. Мол, пошли в военкомат, потому что большие патриоты. Однако когда обещанных 300 тысяч рублей не дали, уровень патриотизма резко упал. Перспектива умереть оккупантом на чужой земле показалась им уже не столь хорошей.

Так что "мобики" объявили протест. Руководство учебного центра объясняло, что законопроект о 300 тысячах рублей так и не одобрили. Как будто за него проголосовали только в первом чтении, а затем "слили". Такое объяснение не очень понравилось "мобикам", потому что им же обещали совсем другое.

Чем же завершился протест россиян

Еще тогда российские СМИ писали, что в учебный центр отправили ОМОН и Росгвардию. Они должны были разобраться с "мобиками" и подавить протест. Как видим, им это удалось. Всех призывников связали и побили.

Вместо 300 тысяч "мобики" получили коврики, спальные мешки и резиновые сапоги. На этом протест окончился.

Теперь оккупанты отправятся из Украины на "концерт Кобзона" без денег, но зато в резиновых сапогах.



Вместо 300 тысяч рублей "мобикам" дали сапоги и коврики

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