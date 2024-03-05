О них 24 Каналу рассказал российский шахматист и оппозиционер Гарри Каспаров.

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Условия протеста в России

По мнению Каспарова, в России не произойдет кардинальных изменений, пока Украина не победит в войне или в Севастополе не будет украинского флага. Именно эти моменты могут подтолкнуть россиян к активным действиям.

"Россия – диктатура, которая имеет значительные силы. Есть масса факторов, которые делают народ недовольным. В России этого пока нет, хотя и война вытягивает определенные ресурсы", – заметил он.

Несмотря на санкции, которые могли бы быть значительно жестче, экономика России функционирует. Так называемая элита паразитирует на войне и получает свои средства за это. Путинский нефтяной экспорт работает. А пропаганда добивается своих успехов в информационной войне.

"Одна из проблем – Россия пока не потеряла критический потенциал инженерных и компьютерных специалистов. Как бы один переехал – это минус одна ракета. Ведь война – совокупность факторов, она не выигрывается стрельбой. Но и нет концепции поражения России. Надо подрывать путинский военный потенциал", – добавил Каспаров.

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