Про них 24 Каналу розповів російський шахіст й опозиціонер Гаррі Каспаров.
Дивіться також "Можна по-різному називати": у ГУР прокоментували атаку на нафтобазу в Бєлгородській області
Умови протесту в Росії
На думку Каспарова, в Росії не відбудеться кардинальних змін, допоки Україна не переможе у війні або у Севастополі не замайоріє український прапор. Саме ці моменти можуть підштовхнути росіян до активних дій.
"Росія – диктатура, яка має значні сили. Є маса факторів, які роблять народ незадоволеним. У Росії цього поки немає, хоча й війна витягує певні ресурси", – зауважив він.
Не дивлячись на санкції, які могли б бути значно жорсткішими, економіка Росії функціонує. Так звана еліта паразитує на війні і отримує свої кошти за це. Путінський нафтовий експорт працює. А пропаганда добивається своїх успіхів у інформаційній війні.
"Одна з проблем – Росія поки не втратила критичний потенціал інженерних та комп'ютерних фахівців. Як би один переїхав – це мінус одна ракета. Адже війна – сукупність факторів, вона не виграється стріляниною. Але й немає концепції поразки Росії. Треба підривати путінський військовий потенціал", – додав Каспаров.
Що відбувається в Росії: останні новини
- У порівнянні з минулим роком доходи Росії від продажу нафти й газу в лютому зросли на понад 80%. Загальна позначка доходів перевищує 10 мільярдів доларів.
- Тим часом Путін може готувати собі наступників на випадок смерті. Є принаймні три варіанти кандидатур.
- Російський диктатор хоче перетворити окупантів так званої "СВО" на "еліту". Це реверанс у бік військових, мовляв, ті є "улюбленцями" народу.