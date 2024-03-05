Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що Путіну потрібна нова Росія та значно покірніша еліта. Саме з цим пов'язане його бажання поставити на керівні посади військових злочинців.

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Яку Росію створює Путін

"Росія, яка є зараз, – повністю підпорядковується Путіну. Він у ній господар, але вона його не влаштовує, бо взагалі не хоче воювати", – розповів Ігор Яковенко.

Саме тому диктатор намагається залучити людей, які йому віддані, зокрема він робить акцент на військових злочинцях. Бажано, щоб вони ще мали тюремне минуле. Ці бійці розуміють, що у всьому залежать від Путіна, тому слухатимуть його.

Таких людей Путін намагається тягнути, але виходить погано. Все тому, що цей контингент не дуже вбудовується в управлінську вертикаль, але очільник Кремля не здається. Навіть створена спеціальна програма навчання для "ветеранів",

– зауважив Яковенко.

Сумнівно, що це вдасться зробити у великому масштабі, але укомплектувати ними середню ланку цілком можливо. Наприклад, військові злочинці можуть обійняти посади губернаторів, працювати в місцевих адміністраціях, але загалом це дуже декларативна історія.

Звісно, це своєрідний реверанс у бік військових, мовляв, тепер вони є "улюбленцями" нації, елітою. Тобто це спроба задобрити їх, щоб під час воєнного стану вони були більш віддані,

– сказав Яковенко.

Чи справді оточення Путіна його підтримує

Хоч російський диктатор захопив усю владу, але є люди, які не завжди погоджуються з його позицією. Можемо пригадати, як напередодні повномасштабного вторгнення засідав окупаційний Радбез. Звісно, там були чиновники, які миттєво підтримали рішення так званого президента. Серед них, Дмітрій Мєдвєдєв. Валентіна Матвієнко.

Це зовсім порожні люди, просто такі папуги, але, наприклад, Ніколай Патрушев виступив проти. Він на весь світ сказав, що не треба поспішати, треба спочатку провести переговори зі Сполученими Штатами Америки,

– розповів Яковенко.

Патрушева спробував підтримати глава служби військової розвідки Сєргєй Наришкін, але Путін одразу поставив його на місце. Тобто дуже багато людей в оточенні президента не були готові до того, що сталося. Їм було комфортно витрачати накрадені в Росії мільярди десь на Заході. Тепер їхнє життя значно погіршилось

Попри те, що багато хто незадоволений, але протесту немає і не буде. За 24 роки еліта підібрана так, що зовсім не здатна до опору. Тож невдоволення, звісно, є, але воно не конвертуватиметься у якісь дії,

– підсумував російський опозиційний політик.

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