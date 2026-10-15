"Остановите соглашение с Россией": украинские активисты объявили о протесте у посольства США в Лондоне

Украинские активисты в Великобритании объявили о проведении акции протеста у посольства США в Лондоне. Они призывают Вашингтон прекратить закупки дизельного топлива из России и соблюдать санкции в отношении страны-агрессора.

Об этом сообщает общественная организация Campaign for Ukraine.

Что известно о протесте?

Протест запланирован на пятницу, 16 октября, в 18:00 по местному времени возле посольства США по адресу: 33 Nine Elms Lane, London, SW11 7US.

Лозунг митинга – "Остановите соглашение США и России по дизельному топливу! Соблюдайте санкции!".

Присоединяйтесь к нам у посольства США в Лондоне, чтобы выступить против соглашения между США и Россией о дизельном топливе, которое помогает финансировать российскую войну и убийства невинных людей в Украине,

– призывают организаторы.

Об этой акции уже упоминали в британском парламенте, в частности во время вопросов к премьер-министру.

Напомним, 9 октября Трамп договорился с Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Он объяснил это решение стремлением снизить цены на топливо накануне промежуточных выборов в США 3 ноября.

По словам американского президента, Россия должна немедленно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – дополнительные объемы.

Для реализации договоренности Министерство финансов США ввело временное ослабление санкций, позволяющее осуществлять операции по продаже, доставке и импорту российского дизельного топлива. Соответствующая лицензия будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Зеленский раскритиковал решение Трампа, подчеркнув, что ослабление санкций без реальной деэскалации лишь помогает России продолжать войну. Американская сторона также рассматривает эту договоренность как возможный способ побудить Путина вернуться к переговорам о прекращении войны, однако конкретных уступок со стороны Кремля подтверждено не было.