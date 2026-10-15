Про це повідомляє громадська організація Campaign for Ukraine.

Що відомо про протест?

Протест запланований на п’ятницю, 16 жовтня, о 18:00 за місцевим часом біля посольства США за адресою: 33 Nine Elms Lane, London, SW11 7US.

Гасло мітингу – "Зупиніть угоду США та Росії щодо дизелю! Дотримуйтеся санкцій!".

Приєднуйтеся до нас біля посольства США в Лондоні, щоб виступити проти угоди між США та Росією щодо дизельного пального, яка допомагає фінансувати російську війну та вбивства невинних людей в Україні,

– закликають організатори.

Про цю акцію вже згадували у британському парламенті, зокрема під час запитань до прем’єр-міністра.

Нагадаємо, Трамп 9 жовтня домовився із Путіним про постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Він пояснив це рішення прагненням знизити ціни на пальне напередодні проміжних виборів у США 3 листопада.

За словами американського президента, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизелю, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – додаткові обсяги.

Для реалізації домовленості Міністерство фінансів США запровадило тимчасове послаблення санкцій, яке дозволяє проводити операції з продажу, доставки та імпорту російського дизельного пального. Відповідна ліцензія діятиме до 7 квітня 2027 року.

Зеленський розкритикував рішення Трампа, наголосивши, що послаблення санкцій без реальної деескалації лише допомагає Росії продовжувати війну. Американська сторона також розглядає домовленість як можливий спосіб спонукати Путіна повернутися до переговорів щодо завершення війни, однак конкретних поступок з боку Кремля не було підтверджено.