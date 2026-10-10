Про це Володимир Зеленський заявив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Чим загрожують додаткові мільярди від експорту нафтопродуктів Росії?

Зеленський наголосив, що російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру свідчать про намір Кремля продовжувати війну. Під час останнього удару на Київ Росія спочатку застосувала реактивні безпілотники проти енергетичних об’єктів, а згодом запустила балістичні ракети. Частину ракет українські сили протиповітряної оборони змогли збити.

Президент вважає, що додаткові прибутки від експорту нафтопродуктів Росія спрямовуватиме на посилення свого військового потенціалу.

Кожен додатковий мільярд доларів, які вони зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це – на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення "Шахедів" і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт,

– наголосив він.

За словами Зеленського, Росія припинить війну лише тоді, коли відчує, що її можливості затягувати бойові дії скорочуються. Тому міжнародні партнери мають обмежувати здатність Москви фінансувати війну та тероризувати українців.

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Попередні сигнали для Кремля могли створити враження, ніби він може продовжувати атаки без належних наслідків. Зеленський наголосив, що цю ситуацію необхідно змінювати.

Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на обмеження російської здатності воювати і тероризувати людей,

– підсумував Зеленський.