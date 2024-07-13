У кого самые большие протестные настроения в Мариуполе: Забавин сказал, как действует пропаганда

Оккупационные власти в Мариуполе планируют установить памятники российским и советским деятелям, в частности Ленину, Сталину, Екатерине II. Это элемент продвижения российской пропаганды. Больше всего российские власти нацелены на пропаганду среди молодого поколения мариупольцев, которое как раз отмечается протестными настроениями.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что на такие мероприятия по установке памятников оккупанты привозят школьников и работников коммунальных предприятий, чтобы искусственно создать картинку радости среди местного населения.

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Население Мариуполя заменяют на лояльных приезжих

По словам Забавина, российская пропаганда призвана для того, чтобы те мариупольцы, которые остались в городе – стали послушными рабами, как и большинство населения России.

"Пропаганда действует, особенно в отношении наших детишек, они более уязвимы. Но, если бы у оккупантов все удачно получалось, завозили бы они 80 тысяч гастарбайтеров? Думаю, что нет. Это еще один элемент пропаганды, когда искусственно заменяют местное население, нас украинцев, на рабов, которых привезли и которые выполняют все, что хочет террористическая российская власть", – озвучил депутат Мариупольского городского совета.

Протестные настроения в Мариуполе – среди молодежи

Забавин заметил, что организации, вроде "Молодой гвардии", создаются и управляются в Мариуполе приезжими гастарбайтерами, чтобы забить мозги мариупольцев пропагандой. Он уверен, что оккупанты в первую очередь делают ставку на молодое поколение.

Но мы фиксируем, что самые большие протестные настроения в Мариуполе как раз у молодых людей. Директора школ, агенты ФСБ России, призваны контролировать все, что происходит. Школы здесь – не учебные заведения, а центры пропаганды,

– подытожил Забавин.