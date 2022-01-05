Протестующие открыли огонь по военным в Казахстане, – СМИ

Протестующие в среду, 5 января, открыли огонь по военным в Казахстане. Сейчас СМИ сообщают об одном раненом.

На обнародованных кадрах видно, как правоохранители забирают раненого коллегу из эпицентра событий. Между тем лишь по официальным данным количество пострадавших в результате протестов достигает двух сотен.

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Началась реальная жесть. Протестующие открыли огонь по военным. Один человек ранен, его оттягивают сослуживцы,

– говорится в сообщении.

В Казахстане протестующие открыли огонь: смотрите видео

Протестующие в Алматы пытаются помешать работе медиков. По официальным данным, уничтожены 2 скорые. Пострадали 5 медиков.

Протестующие атаковали скорую: смотрите видео

В Актобе слышны взрывы

Сначала правоохранители в Актобе обещали, что не будут поднимать руку на народ. В то же время впоследствии между полицией и протестующими началась потасовка. Слышны взрывы и выстрелы. Людей поливают водой.

Пострадавшие обращаются за помощью

Управление общественного здоровья Алматы по состоянию на утро 5 января сообщило о 190 пострадавших в результате протестов. Это – официальные данные.

Именно такое количество людей обратилось в медицинские учреждения страны. В частности, 150 протестующих привезли скорые.

В реанимации сейчас находятся 7 человек.

Причиной для протестов стало повышение цены на сжиженный газ. Она выросла фактически в 2 раза. Цена на газ в Казахстане – в разы меньше, чем в Украине. Однако стоит отметить, что Казахстан добывает большое количество собственного газового конденсата и нефти. В то же время протесты не остановились даже несмотря на уступки со стороны власти, отставку правительства и снижение цены на газ. Поэтому, похоже на то, что цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина – прежде всего политическая.