В Беларуси уже четвертый день продолжаются кровавые протесты из-за сфальсифицированных президентских выборов. На протест вышли даже женщины, они требуют, чтобы силовики не применяли насильственные методы. Они также записали видеообращение к людям.

В создании видео приняли участие примерно 10 женщин. Среди них есть и молодые девушки. Также присутствует женщина с ребенком на руках, сообщает 24 канал.

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Что говорили женщины

Сначала они назвали себя так, как называл женщин и протестующих сам Александр Лукашенко. В частности, в видео звучала фраза: "Это мне лучше рожать, чем решать политические вопросы".

Это я – тот выродок, который хочет перемен. Это я – наемник из России. Это я – безработная с криминальным прошлым,

– говорили женщины.

Справка. Президент Беларуси Александр Лукашенко эксцентрично отреагировал на протесты в стране. По его словам, митингующие – это безработные люди с криминальным прошлым. Также он назвал активистов " овцами, которыми руководили из-за рубежа".

Женщины назвали свое видеообращение "сигналом о помощи". По их словам, "белорусы теперь не могут планировать завтрашний день, потому что не знают, чем закончится сегодняшний".

"Наши активисты – женщины, мужчины, старики, здоровые и больные – получают пули, пока вы пьете чай на кухне и находитесь в незнании (ситуации – 24 канал)", – сказала одна из активисток.

В конце видео каждая из женщин громко произнесла: "Проснитесь!". Таким образом активистки хотят достучаться до белорусов и граждан других стран тоже.

Смотрите обращение белорусских женщин: видео

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