"Проснитесь!": белорусские женщины записали проникновенное видеообращение ко всем неравнодушным
В Беларуси уже четвертый день продолжаются кровавые протесты из-за сфальсифицированных президентских выборов. На протест вышли даже женщины, они требуют, чтобы силовики не применяли насильственные методы. Они также записали видеообращение к людям.
В создании видео приняли участие примерно 10 женщин. Среди них есть и молодые девушки. Также присутствует женщина с ребенком на руках, сообщает 24 канал.
Важно Сотни девушек в Минске вышли на протест против насилия: их все же попросили разойтись
Что говорили женщины
Сначала они назвали себя так, как называл женщин и протестующих сам Александр Лукашенко. В частности, в видео звучала фраза: "Это мне лучше рожать, чем решать политические вопросы".
Это я – тот выродок, который хочет перемен. Это я – наемник из России. Это я – безработная с криминальным прошлым,
– говорили женщины.
Женщины назвали свое видеообращение "сигналом о помощи". По их словам, "белорусы теперь не могут планировать завтрашний день, потому что не знают, чем закончится сегодняшний".
"Наши активисты – женщины, мужчины, старики, здоровые и больные – получают пули, пока вы пьете чай на кухне и находитесь в незнании (ситуации – 24 канал)", – сказала одна из активисток.
В конце видео каждая из женщин громко произнесла: "Проснитесь!". Таким образом активистки хотят достучаться до белорусов и граждан других стран тоже.
Смотрите обращение белорусских женщин: видео
Женские протесты в Беларуси: что известно
- В Беларуси уже четвертый день продолжаются протесты. Силовики применяют насильственные методы, стреляют и жестоко избивают активистов и обычных прохожих.
- 13 августа 2020 года 250 женщин и девушек решили поддержать жертв протестов. Они вышли в белых одеждах и с цветами на улицы Минска, чтобы выразить свой мирный протест против насилия силовиков.
- В конце концов их попросила разойтись милиция. Женщины лишь хотели подчеркнуть и донести до власти мысль, что не нужно бить митингующих, которые просто хотят услышать от власти правду.