"Прокиньтеся!": білоруські жінки записали проникливе відеозвернення до всіх небайдужих
У Білорусі вже четвертий день тривають криваві протести через сфальсифіковані президентські вибори. На протест вийшли навіть жінки, вони вимагають, аби силовики не застосовували насильницьких методів. Вони також записали відеозвернення до людей.
У створенні відео взяли участь приблизно 10 жінок. Серед них є і молоді дівчата. Також присутня жінка з дитиною на руках, повідомляє 24 канал.
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Що говорили жінки
Вони спочатку назвали себе так, як називав жінок та протестувальників сам Олександр Лукашенко. Зокрема, у відео звучала фраза: "Це мені краще народжувати, ніж розв'язувати політичні питання".
Це я – той виродок, який хоче змін. Це я – найманець із Росії. Це я – безробітна з кримінальним минулим,
– говорили жінки.
Жінки назвали своє відеозвернення "сигналом про допомогу". За їх словами, "білоруси тепер не можуть планувати завтрашній день, адже не знають, чим закінчиться сьогоднішній".
"Наші активісти – жінки, чоловіки, люди похилого віку, здорові і хворі – отримують кулі, поки ви п'єте чай на кухні і перебуваєте і незнанні (ситуації – 24 канал)", – сказала одна з активісток.
Наприкінці відео кожна з жінок голосно промовила: "Прокиньтесь!". У такий спосіб активістки хочуть достукатись до білорусів та громадян інших країн також.
Дивіться звернення білоруських жінок: відео
Жіночі протести у Білорусі: що відомо
- У Білорусі вже четвертий день тривають протести. Силовики застосовують насильницькі методи, стріляють та жорстоко б'ють активістів і звичайних перехожих.
- 13 серпня 2020 року 250 жінок і дівчат вирішили підтримати жертв протестів. Вони вийшли у білому одязі і з квітами на вулиці Мінська, аби висловити свій мирний протест проти насилля силовиків.
- Зрештою їх попросила розійтися міліція. Жінки лише хотіли наголосити та донести до влади думку, що не треба бити мітингарів, які просто хочуть почути від влади правду.