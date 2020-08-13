У Білорусі вже четвертий день тривають криваві протести через сфальсифіковані президентські вибори. На протест вийшли навіть жінки, вони вимагають, аби силовики не застосовували насильницьких методів. Вони також записали відеозвернення до людей.

У створенні відео взяли участь приблизно 10 жінок. Серед них є і молоді дівчата. Також присутня жінка з дитиною на руках, повідомляє 24 канал.

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Що говорили жінки

Вони спочатку назвали себе так, як називав жінок та протестувальників сам Олександр Лукашенко. Зокрема, у відео звучала фраза: "Це мені краще народжувати, ніж розв'язувати політичні питання".

Це я – той виродок, який хоче змін. Це я – найманець із Росії. Це я – безробітна з кримінальним минулим,

– говорили жінки.

Довідка. Президент Білорусі Олександр Лукашенко ексцентрично відреагував на протести в країні. За його словами, мітингувальники – це безробітні люди із кримінальним минулим. Також він назвав активістів " вівцями, якими керували з-за кордону".

Жінки назвали своє відеозвернення "сигналом про допомогу". За їх словами, "білоруси тепер не можуть планувати завтрашній день, адже не знають, чим закінчиться сьогоднішній".

"Наші активісти – жінки, чоловіки, люди похилого віку, здорові і хворі – отримують кулі, поки ви п'єте чай на кухні і перебуваєте і незнанні (ситуації – 24 канал)", – сказала одна з активісток.

Наприкінці відео кожна з жінок голосно промовила: "Прокиньтесь!". У такий спосіб активістки хочуть достукатись до білорусів та громадян інших країн також.

Дивіться звернення білоруських жінок: відео

Жіночі протести у Білорусі: що відомо