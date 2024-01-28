Угрожают устроить блокаду Парижа: во Францию вспыхнули масштабные протесты фермеров

Во Франции по состоянию на 28 января продолжаются протесты фермеров. В частности, они обещают устроить "блокаду Парижа".

Одно из главных требований к правительству – усилить поддержку сельского хозяйства. Кроме того, фермеры требуют ограничить импорт сельхозпродукции.

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Габриэль Аттал – премьер-министр страны – уже пообещал ряд уступок. В частности, отменить план повышения налогов на сельскохозяйственное топливо. Кроме того, Аттал подчеркнул, что на компании, которые не соблюдают правила переговоров по ценам, могут наложить большие штрафы. В то же время, такие решения не удовлетворили фермеров.

Чтобы достичь своего, протестующие перекрывают дороги, в частности, те, что ведут в Париж. Кроме того, фермеры разбрасывают по улицам перегной, а также – сжигают фуры с импортными продуктами.

Протесты во Франции: смотрите видео

Протестующие угрожают блокадой Парижа

Представители движения "Молодые фермеры" готовы пойти дальше. Они уже угрожают организовать полноценную блокаду Парижа.

Идея состоит в том, что ни один грузовик не может доставить товары и что в случае необходимости мы продержимся столько, сколько необходимо, чтобы можно было почувствовать недостаток и чтобы мы могли быть услышаны,

– говорится в их сообщении.

Подчеркивают, что такая акция продлится не менее 5 дней. Этого времени, по мнению фермеров, парижанам должно хватить, чтобы они почувствовали, что не могут без фермеров.