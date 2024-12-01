Протесты не стихают: в центре Тбилиси после ночного разгона снова собираются люди

В Грузии продолжаются масштабные протесты против решения правительства страны приостановить переговоры по вступлению в Евросоюз. Утром 1 декабря в центре Тбилиси снова начали собираться люди.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на грузинское издание Publika. Отмечается, что силовики применяли против людей водометы и жестоко арестовали нескольких граждан.

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В Тбилиси продолжаются массовые протесты

Вечером 30 ноября полиция с помощью спецсредств несколько раз пыталась разогнать митинг в центре Тбилиси, однако часть граждан все же остались. Используя силы полиции, правоохранители оттеснили участников митинга от проспекта Руставели, откуда они двинулись на проспект Чавчавадзе через улицу Меликишвили.

Также акция протеста продолжается рядом с Тбилисским государственным университетом. По словам журналистов, возле здания собралось много молодежи и студентов. Сообщается, что протестующие заблокировали перекресток.

Граждане Грузии в социальных сетях активно призывают участвовать в акциях протеста, ведь после ночи на митинге осталось сравнительно немного людей.

В Тбилиси продолжаются массовые протесты / Фото: Publika

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности, поскольку "нелегитимный парламент" не может избрать нового президента. Она подчеркнула, что ее мандат продлится до избрания нового президента новым парламентом, и призвала к встрече с обществом и политическими партиями.