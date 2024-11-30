Грузинский журналист Иракли Таблиашвили рассказал 24 Каналу, что есть надежда победить в этой битве с Россией. По его словам, здесь можно провести параллели с украинским Евромайданом и Революцией Достоинства.
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Что происходит в Грузии
По мнению грузинского журналиста, протесты могут увенчаться успехом уже в декабре 2024 года, или в январе 2025. Пророссийская партия "Грузинская мечта" отступит. Причина в том, что количество протестующих увеличивается.
Люди приходят даже несмотря на то, что грузинские власти делают погромы, избивают людей, арестовывают, проводят репрессивные действия. Уже есть пропавшие без вести,
– рассказал Иракли Таблиашвили.
Особые притеснения испытывают журналисты. Среди работников СМИ также есть пострадавшие. Их сильно избили, в том числе и одну девушку. Есть все основания считать, что с журналистами борются целенаправленно.
Пророссийская власть и правоохранители имеют списки людей, которые активно, а главное объективно освещали все события. Я не знаю, кто именно из Министерства внутренних дел отдает такие приказы, но на журналистов объявлена "охота" и это факт, –
подчеркнул Иракли Таблиашвили.
Он добавил, что тактика запугивания и избиений сработает наоборот. Уже на следующий день на улицы выйдут еще больше людей. Акция протеста выходит за пределы столицы и распространяется другими грузинскими городами. Страна также ведет свою войну с Россией.
Протесты в Грузии: что известно
- Протесты начались в ноябре 2024 года сразу после объявления результатов парламентских выборов, на которых победу одержала пророссийская партия "Грузинская мечта". Митинги возобновились снова после решения властей отложить переговоры о вступлении в Евросоюз еще на 5 лет
- В ночь на 30 ноября силовики жестоко разогнали протестующих и снесли их палатки. Спецназовцы использовали слезоточивый газ, перцовые баллоны, водометы. Более 100 человек задержаны, десятки были ранены. Утром грузины снова начали создавать новые баррикады.
- Оппозиция заблокировала ключевые улицы в Тбилиси, подчеркивая, что акция протеста бессрочная. Они призывают людей перейти к решительным действиям и отказаться от символических митингов.