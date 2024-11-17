В Тбилиси вновь началась масштабная акция протеста, инициированная оппозицией, которая требует проведения новых выборов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Эхо Кавказа" и Tbilisi Life.

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Как грузины протестуют в Тбилиси

Лидеры оппозиционного движения объявили бессрочную акцию, заявив о готовности к мирному сопротивлению. Они призвали отказаться от символических митингов и перейти к решительным действиям.

Акции протеста в Тбилиси: смотрите видео Tbilisi Life

Обратите внимание! Протестующие перекрыли ключевые магистрали, в частности проспект Чавчавадзе и прилегающие дороги возле Тбилисского государственного университета. Примечательно, что акция проходит неподалеку от памятника Тарасу Шевченко.

Участники устанавливают палатки, готовят пледы и горячие напитки, готовясь к длительной борьбе.

Власти уже начали стягивать к месту проведения протеста спецподразделения. Между тем организаторы настаивают на решительных действиях, чтобы добиться изменений в стране.

Что известно о грузинских протестах