В Тбилиси вновь началась масштабная акция протеста, инициированная оппозицией, которая требует проведения новых выборов. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Эхо Кавказа" и Tbilisi Life.
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Как грузины протестуют в Тбилиси
Лидеры оппозиционного движения объявили бессрочную акцию, заявив о готовности к мирному сопротивлению. Они призвали отказаться от символических митингов и перейти к решительным действиям.
Акции протеста в Тбилиси: смотрите видео Tbilisi Life
Обратите внимание! Протестующие перекрыли ключевые магистрали, в частности проспект Чавчавадзе и прилегающие дороги возле Тбилисского государственного университета. Примечательно, что акция проходит неподалеку от памятника Тарасу Шевченко.
Участники устанавливают палатки, готовят пледы и горячие напитки, готовясь к длительной борьбе.
Власти уже начали стягивать к месту проведения протеста спецподразделения. Между тем организаторы настаивают на решительных действиях, чтобы добиться изменений в стране.
Что известно о грузинских протестах
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признает результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими выборами", и призвала к проведению митинга.
- 4 ноября в Тбилиси возле парламента состоялся очередной многотысячный митинг. Тогда оппозиция заявила, что акции протеста будут ежедневными.
- Недавно демонстранты вышли на площадь Свободы в Тбилиси с флагами ЕС и Грузии, выражая недовольство результатами выборов. Участники акции перекрыли движение в центре города и объявили мирный гражданский марш.