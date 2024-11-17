У Тбілісі знов розпочалася масштабна акція протесту, ініційована опозицією, яка вимагає проведення нових виборів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Эхо Кавказа" та Tbilisi Life.

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Як грузини протестують у Тбілісі

Лідери опозиційного руху оголосили безстрокову акцію, заявивши про готовність до мирного спротиву. Вони закликали відмовитися від символічних мітингів і перейти до рішучих дій.

Акції протесту у Тбілісі: дивіться відео Tbilisi Life

Зверніть увагу! Протестувальники перекрили ключові магістралі, зокрема проспект Чавчавадзе та прилеглі дороги біля Тбіліського державного університету. Примітно, що акція відбувається неподалік пам’ятника Тарасу Шевченку.

Учасники встановлюють намети, готують пледи та гарячі напої, готуючись до тривалої боротьби.

Влада вже почала стягувати до місця проведення протесту спецпідрозділи. Тим часом організатори наполягають на рішучих діях, щоб домогтися змін у країні.

Що відомо про грузинські протести