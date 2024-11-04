Сразу на следующий день после объявления результатов выборов в Тбилиси прошла масштабная акция протеста. Между тем в "Грузинской мечте" заявили, что эти митинги не принесут никакого результата и правительство таки утвердят.

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В Грузии – новая волна протестов

В то же время оппозиция и гражданское общество не намерены сдаваться. 4 ноября в Тбилиси проходит новый многотысячный митинг против фальсифицированной победы "Грузинской мечты" пророссийского олигараха Бидзины Иванишвили, передает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Митинг в Тбилиси 4 ноября: смотрите видео

В центре грузинской столицы у здания парламента начался митинг оппозиции. Организаторами акции выступили оппозиционные объединения "Коалиция за перемены", "Единство – Национальное движение" и "Сильная Грузия". Лидеры оппозиции планируют предоставить сторонникам план дальнейших действий.

Шествие к зданию парламента Грузии: смотрите видео

Один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия объявил, что с сегодняшнего дня акции будут носить ежедневный характер. По его словам, они намерены сформировать "одно мощное протестное движение, которое свергнет режим". Завтра акция пройдет возле тбилисского Дворца спорта.

Оппозиция планирует протестовать ежедневно: смотрите видео

Требования и принципы грузинской оппозиции на митинге озвучил один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе.

Оппозиция требует назначения новых выборов;

Оппозиционеры не признают выборы и легитимность парламента;

Они разворачивают фронт сопротивления сначала в Тбилиси, а затем по всей Грузии;

Каждый последующий протест будет все более острым и ориентированным на более конкретные цели;

Оппозиция продолжает собирать доказательства и готовит документацию для международного расследования, чтобы все преступники были наказаны.

Оппозиционеры планируют сегодня перекрыть автомобильное движение на мосту Бараташвили в центре Тбилиси – это одна из главных транспортных артерий в городе.

Известно, что в акции протеста приняла участие экологическая активистка Грета Тунберг.

Грета Тунберг выразила поддержку митингующим / Фото "Эхо Кавказа"

Напомним, что международные наблюдатели заявили о многочисленных нарушениях избирательного процесса в Грузии.