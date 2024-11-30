Грузинський журналіст Іраклі Табліашвілі розповів 24 Каналу, що є сподівання перемогти у цій битві з Росією. За його словами, тут можна провести паралелі з українським Євромайданом і Революцією Гідності.
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Що відбувається у Грузії
На думку грузинського журналіста, протести можуть увінчатися успіхом вже у грудні 2024 року, або в січні 2025. Проросійська партія "Грузинська мрія" відступить. Причина в тому, що кількість протестувальників збільшується.
Люди приходять навіть попри те, що грузинська влада робить погроми, б'є людей, арештовує, проводить репресивні дії. Вже є зниклі безвісти,
– розповів Іраклі Табліашвілі.
Особливі утиски відчувають журналісти. Серед працівників ЗМІ також є постраждалі. Їх сильно побили, зокрема й одну дівчину. Є всі підстави вважати, що з журналістами борються цілеспрямовано.
Проросійська влада та правоохоронці мають списки людей, які активно, а головне об'єктивно висвітлювали всі події. Я не знаю, хто саме з Міністерства внутрішніх справ віддає такі накази, але на журналістів оголошене "полювання" і це факт, –
наголосив Іраклі Табліашвілі.
Він додав, що тактика залякування та побиттів спрацює навпаки. Вже наступного дня на вулиці вийдуть ще більше людей. Акція протесту виходить за межі столиці й шириться іншими грузинськими містами. Країна також веде свою війну з Росією.
Протести у Грузії: що відомо
- Протести почалися у листопаді 2024 року одразу після оголошення результатів парламентських виборів, на яких перемогу здобула проросійська партія "Грузинська мрія". Мітинги відновилися знову після рішення влади відкласти переговори щодо вступу до Євросоюзу ще на 5 років
- У ніч на 30 листопада силовики жорстоко розігнали протестувальників і знесли їхні намети. Спецназівці використали сльозогінний газ, перцеві балони, водомети. Понад 100 людей затримані, десятки були поранені. Вранці грузини знову почали створювати нові барикади.
- Опозиція заблокувала ключові вулиці у Тбілісі, наголошуючи, що акція протесту безстрокова. Вони закликають людей перейти до рішучих дій та відмовитися від символічних мітингів.