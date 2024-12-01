Все общество участвует: бывший министр обороны Грузии объяснил причины протестов

Пророссийские силы путем нечестных выборов захватили власть в Грузии. Теперь они отказываются от европейской интеграции, чем нарушают конституцию страны и побуждают грузин к протесту.

Бывший министр обороны Грузии Василий Сихарулидзе рассказал 24 Каналу, что на выборах были нарушены все принципы демократического голосования.

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Власть нарушает конституцию

Сихарулидзе отметил, что "Грузинская мечта" сделала все, чтобы узурпировать власть. Последние выборы не выдерживают никакой критики. Были запугивания избирателей, вброс бюллетеней, манипуляция списками, удаление наблюдателей с участков, полное нарушение тайны голосования.

В нарушение конституции, без приглашения президента, они собрали парламент и объявили себя властью и правительством. Люди после этого вышли на улицу. Несколько дней назад премьер-министр еще и выступил с заявлением об остановке интеграции страны в Евросоюз,

– отметил бывший министр обороны Грузии.

Остановка евроинтеграции

По его словам, в конституции Грузии прописано, что власть должна идти евроинтеграционным путем. Демонстрации сейчас увеличиваются, а силовики с особой жестокостью совершают бесчинства против людей и журналистов. В частности, уже более 10 журналистов попали в больницы в тяжелом состоянии.

"Около 180 грузинских дипломатов в разных странах выступили с заявлениями о том, что они не поддерживают решение премьер-министра. Поэтому, это уже не просто партийная демонстрация. Она уже гораздо шире. Все общество участвует в этом", – подчеркнул Сихарулидзе.