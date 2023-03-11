США предлагают Армении и Грузии полностью выжать Россию из региона, – политолог

Ситуация в Грузии продолжает обостряться. Парламент отказался от закона об иноагентах, который дублирует российский. Однако протестующие выдвигают новое требование к власти – уйти в отставку.

Следует учитывать, как эти события освещаются в мире и, в частности, в России. Государство-агрессор обвиняет США в произошедшем в Грузии и поддерживает власть, что печально. Об этом 24 Канала сказал американский политолог Рамис Юнус.

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Грузия – не Беларусь

Как акцентирует политолог, это лишний месседж находящимся у власти грузинам и тем, кто им оппонируют. Они должны задуматься, насколько многое сегодня делается неправильно – сквозь призму агрессии России против Украины.

Сам факт того, что после объявления мобилизации россияне побежали в Грузию, куда они с оружием в руках и приходили в августе 2008 года… И как вы могли пропустить их на свою территорию? Это до меня совсем не доходит,

– заявил Юнус.

Один вопрос, продолжил он, когда россияне идут через территорию, на которую они не нападали. Однако в Грузии была война – такая же, как против Украины в 2014 году. "Та пятидневная война ничем не отличается от той, что сегодня у вас идет уже второй год. Просто масштабы Грузии маленькие. Они там разрушали, бомбили и убивали", – отметил политолог.

Грузинский народ, кто бы ни был во власти и оппозиции, забыл об этом и пустил к себе десятки этих проходимцев. Среди них было много "засланных казачков", представителей спецслужб и других лиц, врагов Грузии.

По словам Юнуса, то, что в эти минуты происходит в Грузии, вселяет надежду. Это – не Беларусь.

Потенциал достаточно силен, он был заложен третьим президентом Михеилом Саакашвили, сидящим там в тюрьме. Неслучайно одним из лозунгов было требование уволить его как можно быстрее. Я думаю, эта тематика сейчас усилится. Учитывая то, что у народа появилась надежда, что они что-то могут, поскольку власть шагнула назад,

– заметил он.

Власти шагнули назад прежде всего из-за давления США. Политолог отметил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили находилась с визитом в Штатах, выступала на CNN, критиковала власть и поддерживала оппозиционеров.

"Она стала играть какую-то очень хитрую игру: в вопросе закона встала на сторону оппозиции, а когда ей говорят подписать помилование Саакашвили – она от этой темы убегает, понимая, что это значит идти на прямую конфронтацию с Бидзиной Иванишвили – хозяином действующей власти. Этого она не делает", – объяснил политолог.

Что президенту сказали в Соединенных Штатах и какие выводы она сделала – мы увидим в ближайшее время. Но факт остается фактом – закон единогласно отозвали. Это, конечно, победа оппозиции. Насколько они смогут развивать этот успех, акцентирует Юнус, станет ясно впоследствии.

Грузинские власти моментально шагнули назад, чтобы избежать конфронтации. Так, Саакашвили могли бы освободить силовым путем, и у митингующих появился бы конкретный лидер, а власть этого боится,

– уверяет политолог.

По мнению политолога, то, что власть испугалась – хороший сигнал. Он свидетельствует о том, что у друзей Украины, не желающих российского влияния на территории Грузии, большие шансы на перспективу. Это нужно усиливать.

Лакмусовая бумага – Украина

Юнус утверждает, что катализатором всех уже запущенных процессов является война в Украине. Речь идет о:

событиях в Молдове – Россия хотела совершить провокации;

событиях в Армении – столкновение интересов России и Ирана с одной стороны, Брюсселя и Вашингтона с другой. Там идет борьба за власть, потому что Армения – член ОДКБ, Евразийского Союза. Поэтому Брюссель сегодня давит на Николу Пашиняна и армянские власти – идите на мирный договор с Турцией и Азербайджаном, ведь только таким образом можно будет вытеснить Россию из региона.

Все эти процессы проходят на фоне войны в Украине. Главный фронт – это вы,

– отметил Юнус.

У России нет ресурсов, чтобы контролировать все постсоветское пространство – Казахстан, Узбекистан, Среднюю Азию, Южный Кавказ. "Ресурсы – это деньги, армия, сила. Этих возможностей у России нет. Эта война пожирает их в огромном количестве", – резюмировал Рамис Юнус.

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